Сотрудники военной полиции прибыли на петербургский корабль-музей крейсер "Аврора". По данным петербургских СМИ, Минобороны вчера узнали о подготовке плана захвата корабля петербургскими анархистами. «Аврора» не выстрелит в день 100-летия Великого Октября

Бойцы патрулируют палубу в полной экипировке. Доступ в музей не ограничен. Петербуржцы и гости города под пристальным вниманием сотрудников военной полиции продолжают прогулки по крейсеру.

Бойцы регионального управления военной полиции ЗВО покинут "Аврору" после того, как пройдет повод штурмовать корабль по случаю дня революции, то есть после 7 ноября.