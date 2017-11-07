СКР: Бывшие омские министры приговорены к лишению свободы за злоупотребления

Бывшие министры развития транспортного комплекса Омской области и финансов Олег Илюшин и Рита Фомина признаны виновными в совершении преступлений по статьям "злоупотребление и превышение должностных полномочий".

Суд вынес приговор экс-министрам омского правительства. По данным СКР, Илюшину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Фомина лишена свободы сроком на 2 года.

Следствие установило, что на посту главы транспортного комплекса Омской области Илюшин издал два незаконных распоряжения, на основании которых в рамках госконтрактов по строительству объездной дороги города Омска «Федоровка-Александровка» и Красногорского гидроузла на реке Иртыш подрядчику на приобретение стройматериалов было перечислено более миллиарда рублей. Но ООО «НПО «Мостовик» строительные материалы не приобрел, объекты не достроил.

В 2014 году действуя в интересах топливной компании, совершил ряд незаконных действий по расторжению госконтракта, заключенного с другой коммерческой организацией на поставку песка, необходимого для ремонта автодорог. В результате коммерческой организации был причинен ущерб.

В том же году Илюшин, действуя по предварительному сговору с в то время министром финансов Омской области Фоминой, по просьбе гендиректора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова незаконно под видом аванса в рамках госконтракта по строительству Омского метрополитена предоставили ООО «НПО «Мостовик» бюджетные 205 миллионов рублей для перекредитования в одном из банков.

Шишов обещал вернуть миллионы через сутки. Банк в перекредитовании «Мостовику» отказал, Шишов деньги в региональный бюджет не вернул, обязательства по госконтракту не исполнил.

По данным СКР, в результате противоправных действий обвиняемых был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 1,3 миллиарда рублей