Глава Роспотребнадзора Попова рассказала Путину об инфекционных угрозах

Президент РФ Владимир Путин во вторник провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анной Поповой.

В первую очередь глава Роспотребнадзора рассказала главе государства об инфекционных угрозах.

Анна Попова заявила, что в настоящее время "скорость переноса инфекционного патогена равна скорости авиалайнера", - сообщила пресс-служба Кремля.

По её словам, ведомство работает по трём направлениям: по обеспечению биологической и эпидемиологической безопасности в России, укреплению единого безопасного эпидемиологического пространства в странах Евразийского региона и мониторингу инфекционных угроз и биологических рисков в целом в мире.

Эти меры позволили сдержать "заболеваемость целым рядом инфекционных болезней и снижать заболеваемость краснухой, коклюшем, другими инфекциями, корью и дифтерией в течение 10 месяцев этого года". Попова рассказала, что во избежание попадания инфекций в нашу страну, мероприятия проводятся на границе. "Совсем избежать проникновения невозможно, главная задача – предотвратить распространение", - отметила она.

По данным главы Роспотребнадзора, в различных странах Европы сегодня высокий уровень заболевания корью и дифтерией, чего России удаётся избежать. Как отметила Попова, на заболеваемость влияет отказ от прививок. Но есть риски по завозу миграции. "Межграничное перемещение граждан достаточно интенсивное, поэтому риски здесь есть", - пояснила Повова.

Отметим, в Москве прививки от гриппа можно сделать даже около транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).