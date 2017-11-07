Генштаб РФ заявляет о создании самодостаточной группировки войск в Крыму

В Крыму создана самодостаточная группировка войск, включающая военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и противовоздушную дивизию, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

В Южном военном округе были сформированы общевойсковая армия, две мотострелковые дивизии, ракетная бригада, бригада армейской авиации, рассказал Валерий Герасимов сегодня в ходе коллегии Министерства обороны России.

При этом в ВКС и ПВО было доставлено 226 новейших модернизированных самолетов и вертолетов.

Пополнение также пришло и в Черноморский флот: на базу в Севастополе прибыли 6 подводных лодок и 2 фрегата: "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен".

Ранее вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов поддержал идею отменить указ президиума Верховного совета СССР, по которому регион передали Украинской ССР. "Идея имеет права на жизнь", считает он.