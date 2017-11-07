Условия для жизни обнаружили ученые на спутнике Сатурна Энцеладе

Ученые-астрономы обнаружили необходимые для зарождения жизни условия на спутнике Сатурна Энцеладе.

Ученые из нескольких стран провели исследование, создав компьютерную модель.

В ходе исследования астрономы выявили, что на Энцеладе имеется гидротермальная активность. Она образуется из-за приливного трения между водой и ядром луны, а это придает энергию гипотетическим живым организмам, говорится в статье ученых, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

На Энцеладе существует соленый океан, который покрыт слоем льда толщиной до 25 километров. В него не проникают солнечные лучи, обеспечивающие на Земле фотосинтез и образование большей части биомассы. Энергию в виде минеральных веществ могут поставлять гидротермальные источники, находящиеся на дне океана. Для существования последних необходимо наличие горячего ядра.

По версии ученых, источником тепла в недрах спутника Сатурна может быть радиоактивный распад.

Компьютерную модель, созданная астрономами, показала, что приливные силы, возникающие из-за движения спутника по орбите вокруг Сатурна, могут нагревать воду внутри ядра луны, - сообщает Лента.ру. Это происходит из-за трения, возникающего при циркуляции жидкости в пористых породах. Температура воды повышается и при достижении 90 градусов Цельсия она выталкивается в океан у полюсов Энцелада, а затем выбрасывается в космос в виде ледяных гейзеров.

Такой механизм мог бы работать и его может хватить для образования живых организмов.