Возгорание в аэропорту Внуково полностью ликвидировано

Возгорание в столичном аэропорту Внуково полностью ликвидировано. С технического этажа в целях безопасности эвакуировали 60 человек, пострадавших нет, сообщает портал "Москва 24".



Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. ЧП произошло в складском помещении на минус первом этаже терминала А.



Причиной происшествия могло стать короткое замыкание электрокабеля. Из-за это в здании произошло задымление. Сложность заключалась в том, что администрация аэропорта долго не пропускала машины оперативных служб на летное поле аэропорта.

