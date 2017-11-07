В ЕСПЧ подали первый иск о сносе самостроя в Москве

Европейский суд по правам человека принял к производству жалобу от компании «Созидание», здание которой было снесено в Москве. Заявитель утверждает, что ответчик нарушил принцип защиты права собственности от произвола.

Компания являлась владельцем здания около станции метрополитена «Южная». Отмечается, что ТЦ не создавал никаких угроз или неудобств местным жителям.

«В случае с ООО "Созидание" право собственности было подтверждено судебными решениями, а уничтожено ковшом экскаватора без какой-либо компенсации и возможности судебной защиты»,— объяснил представляющий интересы компании адвокат Рубен Маркарьян, передает РБК.

Объект снесли в так называемую «ночь длинных ковшей» 9 февраля 2016 года.