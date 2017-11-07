ЦПКиО в Екатеринбурге оштрафован на 80 000

По результатам плановой проверки, прошедшей в июле, свердловский Роспотребнадзор оштрафовал ЦПКиО на 80 тысяч рублей, сообщает портал znak.com.

Причиной стали: превышение нормативов металлов в почве, наличие в ней паразитов, отсутствие контроля за возможностью размножения легионелл в системах уличного фонтана и другие нарушения.

Напомним, ЦПКиО не раз оказывался в центре того или иного скандала. К примеру, не так давно там пытались запретить фотосъемку и только общественный резонанс заставил руководство отменить это решение.