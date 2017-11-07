Жители Абакана подали в суд на чиновников

В Абакане жители двухэтажных домов сегодня судятся с городской администрацией. Здания хотят снести, а на этой территории построить новый жилой комплекс. Но вот размеры предлагаемой компенсации оказались ниже реальной стоимости недвижимости, сообщает Общественное Телевидение России.

Дома стоят в самом центре города, эта территория вошла в программу развития региона. Двухэтажки сначала признали ветхими, а потом и аварийными. Но компания-застройщик, которая взялась расселять людей, не смогла договориться с жильцами. Сначала собственникам предложили денежную компенсацию, которая оказалась меньше рыночной стоимости. А после этого выделили взамен небольшие квартиры-студии.