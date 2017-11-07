Жители Абакана подали в суд на чиновников
7 ноября 2017, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]
В Абакане жители двухэтажных домов сегодня судятся с городской администрацией. Здания хотят снести, а на этой территории построить новый жилой комплекс. Но вот размеры предлагаемой компенсации оказались ниже реальной стоимости недвижимости, сообщает Общественное Телевидение России.
Дома стоят в самом центре города, эта территория вошла в программу развития региона. Двухэтажки сначала признали ветхими, а потом и аварийными. Но компания-застройщик, которая взялась расселять людей, не смогла договориться с жильцами. Сначала собственникам предложили денежную компенсацию, которая оказалась меньше рыночной стоимости. А после этого выделили взамен небольшие квартиры-студии.
Жанна Бахташкина, жительница барака: "Мы не просим миллионов, мы хотим просто, дайте нам "квадрат в квадрат", но жилой площади. Как уже говорили, у нас каждый сантиметр жилой, понимаете, каждый сантиметр, а нам предлагают, если нам предлагают квартиру-студию 30 квадратов, у нас квартиры здесь маленькие, там жилой площади получается 14 квадратов. Как можно семей, четыре-пять человек жить вот в такой квартире".
Жители домов не раз обращались к депутатам и правозащитникам. Дважды писали президенту и звонили на горячую линию. Но пока все судебные решения принимаются в пользу администрации. По словам жильцов, если их позицию и дальше будут игнорировать, они начнут голодовку.