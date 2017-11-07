Скандально известный "художник" и "маг вуду", екатеринбуржец Антон Симаков предложил прижизненно увековечить певицу Аллу Пугачеву в уральской столице, сообщает портал Е1.

Для этого на фасаде дома №5 по проспекту Ленина он планирует повесить свою картину "Голубая Алла и розовая луна". Поскольку картина будет находится на улице, он назвал ее "памятником".

После курса принудительного лечения в психбольнице Антон завязал с магией и занялся искусством. Алле Пугачевой он посвящает уже вторую картину. Первая получилась из портрета Уитни Хьюстон.