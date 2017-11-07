Песков рассказал, почему Путина не было на марше в честь парада 1941 года

Во вторник, 7 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, почему Владимира Путина не было на торжественном марше в честь 76-й годовщины парада 1941 года.

Мероприятие состоялось сегодня утром на Красной площади в Москве. Участников и зрителей марша приветствовал мэр столицы Сергей Собянин.

Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова Пескова, президент России изначально не планировал присутствовать на торжественном шествии военных в честь годовщины парада 1941 года. Он подчеркнул, что в графике политика это мероприятие отмечено не было.