Песков рассказал, почему Путина не было на марше в честь парада 1941 года
7 ноября 2017, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 7 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, почему Владимира Путина не было на торжественном марше в честь 76-й годовщины парада 1941 года.
Мероприятие состоялось сегодня утром на Красной площади в Москве. Участников и зрителей марша приветствовал мэр столицы Сергей Собянин.
Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова Пескова, президент России изначально не планировал присутствовать на торжественном шествии военных в честь годовщины парада 1941 года. Он подчеркнул, что в графике политика это мероприятие отмечено не было.