//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости marketgid

Nod32

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 18+

Рабочий пензенского гидроузла сетует на страшные находки

7 ноября 2017, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Рабочий пензенского гидроузла сетует на страшные находки
globallookpress.com

Трупы утопленников часто застревают в створах плотины Пензенского водохранилища. Об этом на правах анонимности сообщил один из работников гидроузла.

Чаще всего это происходит по весне, когда увеличивается сброс воды через плотину для предотвращения затопления зоны водохранилища талыми водами. Придонный поток несёт в створы плотины покойников, объеденных сомами.

Подробнее - в материале интернет-портала "Пенза-Пост"

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

КШ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

В Крыму поддержали возможную отмену указа 1954 года о передаче региона Украине

В Крыму поддержали возможную отмену указа 1954 года о передаче региона Украине

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов поддержал идею отменить указ президиума Верховного совета СССР, по которому регион передали Украинской ССР. "Идея имеет права на жизнь", считает он.

//В мире

Дональд Трамп прибыл с визитом в Южную Корею

Дональд Трамп прибыл с визитом в Южную Корею

Американский лидер Дональд Трамп прибыл с визитом в Республику Корея. Согласно последней информации, самолет президента США приземлился на американской базе, расположенной неподалеку от Сеула.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Вьетнам заинтересован в покупке российских зенитных комплексов

Вьетнам заинтересован в покупке российских зенитных комплексов

Вьетнамские власти заинтересованы в покупке российских зенитно-ракетных комплексов. В настоящий момент стороны проводят активные переговоры по вопросам приобретения, поставки и ремонта систем.

//В мире

Южная Корея и США намерены искать мирное решение проблемы вокруг КНДР

Южная Корея и США намерены искать мирное решение проблемы вокруг КНДР

Главы Республики Корея и Соединенных Штатов Америки достигли важной договоренности. Страны приняли решение искать поиск мирного решения ситуации, которая к настоящему моменту сложилась вокруг КНДР.

//Новости ADWILE

//Происшествия

Аноним сообщил о бомбе, заложенной в жилом доме на северо-востоке Москвы

Аноним сообщил о бомбе, заложенной в жилом доме на северо-востоке Москвы

Во вторник, 7 ноября, в московскую полицию обратился аноним, который сообщил о бомбе, заложенной в жилом-доме на северо-востоке города. Данную информацию предоставил источник в правоохранительных органах.

//Общество

Шойгу рассказал, какие зарплаты получают российские военнослужащие

Шойгу рассказал, какие зарплаты получают российские военнослужащие

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 7 ноября, в рамках коллегии военного ведомства рассказал, какие заработные платы получают в настоящий момент российские военнослужащие.

//В мире

IPhone X массово возвращают в магазины

IPhone X массово возвращают в магазины

Спустя несколько суток после приобретения многие новоиспеченные владельцы гаджета по всему миру поспешили отнести его обратно в магазин. Люди решили отказаться от iPhone X по ряду причин.

//Происшествия

В Москве эвакуируют спорткомплекс "Олимпийский"

В Москве эвакуируют спорткомплекс "Олимпийский"

Во вторник, 7 ноября, в Москве началась эвакуация людей из спорткомплекса "Олимпийский". Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что в 11.00 поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва.

//Новости партнеров

//В мире

Учеными создан стакан, который превращает воду в вино

Учеными создан стакан, который превращает воду в вино

Сингапурские ученые создали стакан Vocktail, изменяющий вкус и запах налитой в нее воды. Стакан оснащен цветными светодиодами, формирующими цвет конечного продукта, а запахи обусловлены специальными трубками с газом.

//Общество

Жители Абакана подали в суд на чиновников

Жители Абакана подали в суд на чиновников

В Абакане жители двухэтажных домов сегодня судятся с городской администрацией. Здания хотят снести, а на этой территории построить новый жилой комплекс. Но вот размеры предлагаемой компенсации оказались ниже реальной стоимости недвижимости.

//Общество

Песков рассказал, почему Путина не было на марше в честь парада 1941 года

Песков рассказал, почему Путина не было на марше в честь парада 1941 года

Во вторник, 7 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, почему Владимира Путина не было на торжественном марше в честь 76-й годовщины парада 1941 года на Красной площади.

//В мире

Верховная рада отказалась уволить главу МВД Арсена Авакова

Верховная рада отказалась уволить главу МВД Арсена Авакова

Парламент Украины во вторник отказался уволить министра внутренних дел страны Арсена Авакова с занимаемой должности, соответствующий проект постановления поддержал лишь 31 парламентарий.

//В мире

Названа себестоимость нашумевшего iPhone X

Названа себестоимость нашумевшего iPhone X

Специалисты решили раскрыть тайну и рассказали, какова истинная себестоимость смартфона iPhone X. В настоящий момент новомодный гаджет от американской компании Apple продается в магазинах за $999.

//В мире

В Тибете планируют построить самый высокий планетарий в мире

В Тибете планируют построить самый высокий планетарий в мире

В Китае в следующем году начнут строить самый высокий планетарий в мире. Планетарий будет построен в столице Тибета Лхасе. В настоящий момент ведутся работы над дизайном будущего сооружения.

//Общество

Рабочий пензенского гидроузла сетует на страшные находки

Рабочий пензенского гидроузла сетует на страшные находки

Обглоданные трупы утопленников регулярно застревают в створах плотины водохранилища в Пензе, которые становятся местом их собирания, являя собою жуткое зрелище не для слабонервных , - сообщает "Пенза-Пост".

//Происшествия

В аэропорту Внуково зафиксировано задымление

В аэропорту Внуково зафиксировано задымление

Сегодня в московском аэропорту Внуково было зафиксировано задымление. Согласно последним данным экстренных служб столицы, короткое замыкание силового кабеля произошло в подсобном помещении терминала А.

//Политика

Кремль: встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС состоится

Кремль: встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС состоится

Днем во вторник, 7 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сделал важное заявление. Согласно последним данным, у президентов России и США будет возможность поговорить на саммите АТЭС.

//Политика

Саакашвили сообщил, что у него есть план по смене власти на Украине

Саакашвили сообщил, что у него есть план по смене власти на Украине

Несколько сотен человек принимают сейчас участие в митинге у здания Верховной рады Украины, организованном бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

//Общество

Появилось ночное фото арок Керченского моста

Появилось ночное фото арок Керченского моста

Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал завораживающую ночную фотографию арок моста через Керченский пролив.

//Общество

Снежных барсов обнаружили в Алтайском крае

Снежных барсов обнаружили в Алтайском крае

Благодаря установленным автоматическим камерам в сибирском природном парке «Зона покоя Укок» удалось вычислить обитателей этой местности — снежных барсов, - сообщает новосибирский портал "НДН.Инфо".

//Шоу-бизнес

Поклонники поражены: младшая дочь Татьяны Навки поет на китайском

Поклонники поражены: младшая дочь Татьяны Навки поет на китайском

Поклонники семьи фигуристки Татьяны Навки поражены достижениями младшей дочери спортсменки. Трехлетняя Надежда Пескова по инициативе мамы занимается музыкой, рисованием, худождественной гимнастикой.

//В мире

Госдума: Россия может оставить свои базы на территории Сирии

Госдума: Россия может оставить свои базы на территории Сирии

Во вторник стало известно, что Россия может оставить свои базы на территории Сирии. Данная мера будет принята для того, чтобы контролировать ситуацию в САР и помочь при возникновении нового конфликта.

//Общество

В России появились компании-«разблокировщики» счетов

В России появились компании-«разблокировщики» счетов

На рынке юридических услуг появилось много компаний, которые обещают клиентам, попавшим под подозрение в нарушении антиотмывочного закона, разблокировать их счета, вернуть деньги и даже исключить из черного списка.

//Шоу-бизнес

Представители Стаса Михайлова опровергли информацию об обращении в ЕСПЧ

Представители Стаса Михайлова опровергли информацию об обращении в ЕСПЧ

Представитель Стаса Михайлова опроверг сведения об иске артиста в ЕСПЧ из-за фильма "Дублер", в котором Александр Ревва спародировал певца. По поводу этого инцидента будут проводить расследование.

//Общество

Россияне массово раскупают знаки с буквой «Ш»

Россияне массово раскупают знаки с буквой «Ш»

Отсутствие специального знака "Шипы" на транспортном средстве, оборудованном шипованной резиной в зимний период, может закончиться для водителя штрафом или лишением права управлять автомобилем.

//В мире

Гражданка России впала в кому в Таиланде после катания на велосипеде

Гражданка России впала в кому в Таиланде после катания на велосипеде

Гражданка России впала в кому во время отдыха в Таиланде. Жительница Челябинска, согласно последней информации, каталась на велосипеде, случайно упала и получила очень серьезную травму головы.

//Общество

Раскрыта мошенническая схема продажи автомобилей в салонах столицы

Раскрыта мошенническая схема продажи автомобилей в салонах столицы

МВД России раскрыло схему мошенничества при продаже автомобилей в столичных автосалонах и задержало подозреваемых. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

//Общество

На Красной площади завершился марш в честь годовщины военного парада 1941 года

На Красной площади завершился марш в честь годовщины военного парада 1941 года

Торжественный марш в честь 76-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года завершился на Красной площади в Москве. В этом году в мероприятии приняли участие более пяти тысяч военнослужащих.

//Общество

Синоптики обещают затяжные дожди в Москве

Синоптики обещают затяжные дожди в Москве

Теплая погода с дождями, не характерная для ноября, придет в столичный регион. Погода начнет меняться в худшую сторону с приближением выходных. Будет пасмурно, днем в пятницу пойдет дождь.

//В мире

Интернет-магазин AliExpress решил сократить сроки доставки товаров гражданам РФ

Интернет-магазин AliExpress решил сократить сроки доставки товаров гражданам РФ

Китайский интернет-магазин AliExpress намерен значительно сократить сроки доставки товаров гражданам России. При помощи реорганизации системы заказы будут привозить не в течение 45 дней, а в течение 10.

//В мире

Видео, как Дональд Трамп оскорбил жену во время поездки в Японию

Видео, как Дональд Трамп оскорбил жену во время поездки в Японию

Президент США Дональд Трамп оскорбил свою жену Меланью во время поездки в Японию, об этом сообщают СМИ и предоставляют соответствующую видеозапись инцидента. Сообщается, что конфуз произошел во дворце японского императора.

//Наука

Будущих участников "лунной экспедиции" запрут в "корабле" на 17 суток

Будущих участников "лунной экспедиции" запрут в "корабле" на 17 суток

В скором времени начнется первый изоляционный эксперимент в рамках проекта SIRIUS. Шесть членов экипажа будущей экспедиции на Луну будут в течение семнадцати суток заперты в ограниченном пространстве.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

В Крыму поддержали возможную отмену указа 1954 года о передаче региона Украине

В Крыму поддержали возможную отмену указа 1954 года о передаче региона Украине

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов поддержал идею отменить указ президиума Верховного совета СССР, по которому регион передали Украинской ССР. "Идея имеет права на жизнь", считает он.

//В мире

Дональд Трамп прибыл с визитом в Южную Корею

Дональд Трамп прибыл с визитом в Южную Корею

Американский лидер Дональд Трамп прибыл с визитом в Республику Корея. Согласно последней информации, самолет президента США приземлился на американской базе, расположенной неподалеку от Сеула.

//В мире

Вьетнам заинтересован в покупке российских зенитных комплексов

Вьетнам заинтересован в покупке российских зенитных комплексов

Вьетнамские власти заинтересованы в покупке российских зенитно-ракетных комплексов. В настоящий момент стороны проводят активные переговоры по вопросам приобретения, поставки и ремонта систем.

//В мире

Южная Корея и США намерены искать мирное решение проблемы вокруг КНДР

Южная Корея и США намерены искать мирное решение проблемы вокруг КНДР

Главы Республики Корея и Соединенных Штатов Америки достигли важной договоренности. Страны приняли решение искать поиск мирного решения ситуации, которая к настоящему моменту сложилась вокруг КНДР.

//Происшествия

Аноним сообщил о бомбе, заложенной в жилом доме на северо-востоке Москвы

Аноним сообщил о бомбе, заложенной в жилом доме на северо-востоке Москвы

Во вторник, 7 ноября, в московскую полицию обратился аноним, который сообщил о бомбе, заложенной в жилом-доме на северо-востоке города. Данную информацию предоставил источник в правоохранительных органах.

//Общество

Шойгу рассказал, какие зарплаты получают российские военнослужащие

Шойгу рассказал, какие зарплаты получают российские военнослужащие

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 7 ноября, в рамках коллегии военного ведомства рассказал, какие заработные платы получают в настоящий момент российские военнослужащие.

//В мире

IPhone X массово возвращают в магазины

IPhone X массово возвращают в магазины

Спустя несколько суток после приобретения многие новоиспеченные владельцы гаджета по всему миру поспешили отнести его обратно в магазин. Люди решили отказаться от iPhone X по ряду причин.

//Происшествия

В Москве эвакуируют спорткомплекс "Олимпийский"

В Москве эвакуируют спорткомплекс "Олимпийский"

Во вторник, 7 ноября, в Москве началась эвакуация людей из спорткомплекса "Олимпийский". Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что в 11.00 поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва.

//В мире

Учеными создан стакан, который превращает воду в вино

Учеными создан стакан, который превращает воду в вино

Сингапурские ученые создали стакан Vocktail, изменяющий вкус и запах налитой в нее воды. Стакан оснащен цветными светодиодами, формирующими цвет конечного продукта, а запахи обусловлены специальными трубками с газом.

//Общество

Жители Абакана подали в суд на чиновников

Жители Абакана подали в суд на чиновников

В Абакане жители двухэтажных домов сегодня судятся с городской администрацией. Здания хотят снести, а на этой территории построить новый жилой комплекс. Но вот размеры предлагаемой компенсации оказались ниже реальной стоимости недвижимости.

//Общество

Песков рассказал, почему Путина не было на марше в честь парада 1941 года

Песков рассказал, почему Путина не было на марше в честь парада 1941 года

Во вторник, 7 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, почему Владимира Путина не было на торжественном марше в честь 76-й годовщины парада 1941 года на Красной площади.

//В мире

Верховная рада отказалась уволить главу МВД Арсена Авакова

Верховная рада отказалась уволить главу МВД Арсена Авакова

Парламент Украины во вторник отказался уволить министра внутренних дел страны Арсена Авакова с занимаемой должности, соответствующий проект постановления поддержал лишь 31 парламентарий.

//В мире

Названа себестоимость нашумевшего iPhone X

Названа себестоимость нашумевшего iPhone X

Специалисты решили раскрыть тайну и рассказали, какова истинная себестоимость смартфона iPhone X. В настоящий момент новомодный гаджет от американской компании Apple продается в магазинах за $999.

//В мире

В Тибете планируют построить самый высокий планетарий в мире

В Тибете планируют построить самый высокий планетарий в мире

В Китае в следующем году начнут строить самый высокий планетарий в мире. Планетарий будет построен в столице Тибета Лхасе. В настоящий момент ведутся работы над дизайном будущего сооружения.

//Общество

Рабочий пензенского гидроузла сетует на страшные находки

Рабочий пензенского гидроузла сетует на страшные находки

Обглоданные трупы утопленников регулярно застревают в створах плотины водохранилища в Пензе, которые становятся местом их собирания, являя собою жуткое зрелище не для слабонервных , - сообщает "Пенза-Пост".

//Происшествия

В аэропорту Внуково зафиксировано задымление

В аэропорту Внуково зафиксировано задымление

Сегодня в московском аэропорту Внуково было зафиксировано задымление. Согласно последним данным экстренных служб столицы, короткое замыкание силового кабеля произошло в подсобном помещении терминала А.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Кремль: встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС состоится

Кремль: встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС состоится

Днем во вторник, 7 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сделал важное заявление. Согласно последним данным, у президентов России и США будет возможность поговорить на саммите АТЭС.

//Политика

Саакашвили сообщил, что у него есть план по смене власти на Украине

Саакашвили сообщил, что у него есть план по смене власти на Украине

Несколько сотен человек принимают сейчас участие в митинге у здания Верховной рады Украины, организованном бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

//Общество

Появилось ночное фото арок Керченского моста

Появилось ночное фото арок Керченского моста

Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал завораживающую ночную фотографию арок моста через Керченский пролив.

//Общество

Снежных барсов обнаружили в Алтайском крае

Снежных барсов обнаружили в Алтайском крае

Благодаря установленным автоматическим камерам в сибирском природном парке «Зона покоя Укок» удалось вычислить обитателей этой местности — снежных барсов, - сообщает новосибирский портал "НДН.Инфо".

//Шоу-бизнес

Поклонники поражены: младшая дочь Татьяны Навки поет на китайском

Поклонники поражены: младшая дочь Татьяны Навки поет на китайском

Поклонники семьи фигуристки Татьяны Навки поражены достижениями младшей дочери спортсменки. Трехлетняя Надежда Пескова по инициативе мамы занимается музыкой, рисованием, худождественной гимнастикой.

//В мире

Госдума: Россия может оставить свои базы на территории Сирии

Госдума: Россия может оставить свои базы на территории Сирии

Во вторник стало известно, что Россия может оставить свои базы на территории Сирии. Данная мера будет принята для того, чтобы контролировать ситуацию в САР и помочь при возникновении нового конфликта.

//Общество

В России появились компании-«разблокировщики» счетов

В России появились компании-«разблокировщики» счетов

На рынке юридических услуг появилось много компаний, которые обещают клиентам, попавшим под подозрение в нарушении антиотмывочного закона, разблокировать их счета, вернуть деньги и даже исключить из черного списка.

//Шоу-бизнес

Представители Стаса Михайлова опровергли информацию об обращении в ЕСПЧ

Представители Стаса Михайлова опровергли информацию об обращении в ЕСПЧ

Представитель Стаса Михайлова опроверг сведения об иске артиста в ЕСПЧ из-за фильма "Дублер", в котором Александр Ревва спародировал певца. По поводу этого инцидента будут проводить расследование.

//Общество

Россияне массово раскупают знаки с буквой «Ш»

Россияне массово раскупают знаки с буквой «Ш»

Отсутствие специального знака "Шипы" на транспортном средстве, оборудованном шипованной резиной в зимний период, может закончиться для водителя штрафом или лишением права управлять автомобилем.

//В мире

Гражданка России впала в кому в Таиланде после катания на велосипеде

Гражданка России впала в кому в Таиланде после катания на велосипеде

Гражданка России впала в кому во время отдыха в Таиланде. Жительница Челябинска, согласно последней информации, каталась на велосипеде, случайно упала и получила очень серьезную травму головы.

//Общество

Раскрыта мошенническая схема продажи автомобилей в салонах столицы

Раскрыта мошенническая схема продажи автомобилей в салонах столицы

МВД России раскрыло схему мошенничества при продаже автомобилей в столичных автосалонах и задержало подозреваемых. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

//Общество

На Красной площади завершился марш в честь годовщины военного парада 1941 года

На Красной площади завершился марш в честь годовщины военного парада 1941 года

Торжественный марш в честь 76-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года завершился на Красной площади в Москве. В этом году в мероприятии приняли участие более пяти тысяч военнослужащих.

//Общество

Синоптики обещают затяжные дожди в Москве

Синоптики обещают затяжные дожди в Москве

Теплая погода с дождями, не характерная для ноября, придет в столичный регион. Погода начнет меняться в худшую сторону с приближением выходных. Будет пасмурно, днем в пятницу пойдет дождь.

//В мире

Интернет-магазин AliExpress решил сократить сроки доставки товаров гражданам РФ

Интернет-магазин AliExpress решил сократить сроки доставки товаров гражданам РФ

Китайский интернет-магазин AliExpress намерен значительно сократить сроки доставки товаров гражданам России. При помощи реорганизации системы заказы будут привозить не в течение 45 дней, а в течение 10.

//В мире

Видео, как Дональд Трамп оскорбил жену во время поездки в Японию

Видео, как Дональд Трамп оскорбил жену во время поездки в Японию

Президент США Дональд Трамп оскорбил свою жену Меланью во время поездки в Японию, об этом сообщают СМИ и предоставляют соответствующую видеозапись инцидента. Сообщается, что конфуз произошел во дворце японского императора.

//Наука

Будущих участников "лунной экспедиции" запрут в "корабле" на 17 суток

Будущих участников "лунной экспедиции" запрут в "корабле" на 17 суток

В скором времени начнется первый изоляционный эксперимент в рамках проекта SIRIUS. Шесть членов экипажа будущей экспедиции на Луну будут в течение семнадцати суток заперты в ограниченном пространстве.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры