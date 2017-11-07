Рабочий пензенского гидроузла сетует на страшные находки

Трупы утопленников часто застревают в створах плотины Пензенского водохранилища. Об этом на правах анонимности сообщил один из работников гидроузла.



Чаще всего это происходит по весне, когда увеличивается сброс воды через плотину для предотвращения затопления зоны водохранилища талыми водами. Придонный поток несёт в створы плотины покойников, объеденных сомами.



Подробнее - в материале интернет-портала "Пенза-Пост"



