Маткапиталу в Свердловской области власти предлагают новое применение

С 1 января 2018 года семьи, получившие областной материнский капитал, смогут направлять средства на техприсоединение своих домов к газовым сетям в сельской местности. Об этом 7 ноября заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства.

Деньги могут быть направлены на проектную документацию, монтаж газового оборудования, пусконаладочные и другие работы. Члены правительства на сегодняшнем заседании утвердили порядок распоряжения средствами маткапитала на эти цели, а также перечень бытового газового оборудования.

«Выплата материнского капитала – это одна из наиболее действенных и востребованных мер поддержки семьи. В свое время в Свердловской области было принято стратегически верное решение в развитии этого направления. Мы стали выдавать региональные сертификаты при рождении третьего ребенка. Считаю, меры поддержки семей должны быть максимально эффективными и в полной мере отвечать потребностям людей. Поэтому мы постоянно мониторим эту систему и при необходимости корректируем те направления, на которые могут быть направлены средства регионального маткапитала», – сказал Евгений Куйвашев.