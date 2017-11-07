Появилось ночное фото арок Керченского моста

Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал завораживающую ночную фотографию арок моста через Керченский пролив.

«Самое яркое событие этого года», – говорится в описании к снимку.

Первая – железнодорожная – арка транспортного перехода была установлена в августе этого года, а вторая – автомобильная – в октябре, пишут "Аргументы недели - Крым".

Движение по автодорожной части Керченского моста планируется запустить в декабре 2018 года, а по железнодорожной – в конце 2019 года.