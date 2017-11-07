Снежных барсов обнаружили в Алтайском крае

Благодаря установленным автоматическим камерам в сибирском природном парке «Зона покоя Укок» удалось вычислить обитателей этой местности — снежных барсов.



Летом этого года на Укоке прошла экспедиция по изучению этого краснокнижного животного. Спустя небольшое время, расположенные на территории заповедника автоматические камеры, зафиксировали самку ирбиса с двумя котятами.



«Волнение и ожидание чуда присутствуют во время каждого просмотра данных с фотоловушек. Увидеть первым редкого хищника — всегда значимое событие, тем более на Укоке, где никогда не устанавливались камеры, — рассказал научный сотрудник Сайлюгемского парк Алексей Кужлеков. — На этот участок возлагались большие надежды. Летом здесь были обнаружены поскребы, и они оправдались. На кадрах одной из фотоловушек самка с двумя детенышами. Для снежных барсов это не редкость: как правило, в одном помете от одного до трех котят. Проанализировав полученные снимки, можно сказать, что этим барсятам около полугода».



Всего на территории России зафиксировано не больше 90 особей, - сообщает портал "НДН.Инфо".