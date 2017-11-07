Шойгу рассказал, какие зарплаты получают российские военнослужащие

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 7 ноября, в рамках коллегии военного ведомства рассказал, какие заработные платы получают в настоящий момент российские военнослужащие.

Шойгу подчеркнул, что сейчас уровень зарплаты военных соответствует уровню денежного поощрения сотрудников организаций ведущих отраслей российской экономики. Как сообщает РИА "Новости", Минобороны уже перешло на плановое предоставление жилплощади военным, а также организовало фонд служебных жилых домов.

Глава ведомства уточнил, что в Российской Федерации для военнослужащих была введена жилищная субсидия.