В России появились компании-«разблокировщики» счетов
7 ноября 2017, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
На рынке юридических услуг появилось много компаний, которые обещают клиентам, попавшим под подозрение в нарушении антиотмывочного закона, разблокировать их счета, вернуть деньги и даже исключить из черного списка.
Однако по факту происходит это лишь на бумаге.
С июня ЦБ, Росфинмониторинг и банки ведут черный список клиентов, которых заподозрили в нарушении антиотмывочного законодательства и кому в связи с этим рекомендовано отказать в операциях.
Уточняется, что в основном компании-«разблокировщики» обладают признаками фирм-однодневок: массовый юридический адрес, массовый руководитель, часто свежая дата регистрации и единственная, сообщает «Коммерсантъ».
Как именно будет решена проблема, «разблокировщики» обычно не уточняют. Дать комментарии газете не захотели ни в одной из таких компаний.