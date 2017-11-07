В России появились компании-«разблокировщики» счетов

На рынке юридических услуг появилось много компаний, которые обещают клиентам, попавшим под подозрение в нарушении антиотмывочного закона, разблокировать их счета, вернуть деньги и даже исключить из черного списка.

Однако по факту происходит это лишь на бумаге.

С июня ЦБ, Росфинмониторинг и банки ведут черный список клиентов, которых заподозрили в нарушении антиотмывочного законодательства и кому в связи с этим рекомендовано отказать в операциях.

Уточняется, что в основном компании-«разблокировщики» обладают признаками фирм-однодневок: массовый юридический адрес, массовый руководитель, часто свежая дата регистрации и единственная, сообщает «Коммерсантъ».

Как именно будет решена проблема, «разблокировщики» обычно не уточняют. Дать комментарии газете не захотели ни в одной из таких компаний.