Россияне массово раскупают знаки с буквой «Ш»

Отсутствие специального знака "Шипы" на транспортном средстве, оборудованном шипованной резиной в зимний период, может закончиться для водителя штрафом или лишением права управлять автомобилем. Эксперты дали советы автомобилистам для зимнего периода

Так как эта "обувка" для колес меняет ходовые параметры автомобиля, на заднем стекле должен быть приклеен соответственный знак, который предупреждает водителей машин, которые едут позади.

Постановление было принято Правительством России весной текущего года. Согласно документу, инспектор ДПС может лишить водителя возможности управления автомобилем. Это максимальный вид наказания по данной статье. В других случаях правоохранители могут ограничиться устным предупреждением или штрафом в размере 500 рублей.

Знак должен быть установленного образца. Это равносторонний треугольник с контуром красного цвета, сторона которого не меньше 20 сантиметров и большой буквой "Ш" в центре. Фон знака – белый, кайма — красного цвета, а буква — черного.

По отзывам водителей, знак "Шипы" стал наиболее популярным товаром в автомагазинах. Некоторые сети магазинов автозапчастей отмечают, что знаков на складах не осталось.

Ранее эксперты популярных автомобильных изданий опубликовали пять самых главных советов по уходу за автомобилем, которые точно пригодятся водителям и, более того, помогут сэкономить.