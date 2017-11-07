Раскрыта мошенническая схема продажи автомобилей в салонах столицы

МВД России раскрыло схему мошенничества при продаже автомобилей в столичных автосалонах и задержало подозреваемых. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Мошенники под видом лизинга похитили шесть автомобилей

Сотрудники московских автосалонов размещали в Интернете объявления о продаже новых автомобилей по сниженной цене. После подписания договора купли-продажи и оплаты счастливыми владельцами новой машины договор подделывали, завышая стоимость, либо предлагали купить на внесенные деньги подержанную машину.

Общая сумма материального ущерба составила более 50 миллионов рублей. В автосалонах прошли обыски, изъяты более 250 автомобилей, документы, электронные носители информации и печати. Аферистами оказались приезжие в возрасте от 22 до 34 лет. Возбуждено уголовное дело.