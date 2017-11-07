На Красной площади завершился марш в честь годовщины военного парада 1941 года

Торжественный марш в честь 76-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года завершился на Красной площади в Москве.

В этом году в мероприятии приняли участие более пяти тысяч военнослужащих, среди которых кавалерийская группа президентского полка ФСО России, военнослужащие Минобороны, ученики Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ, кадетские расчеты, Почетный караул, а также сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона, передает Агентство городских новостей "Москва".

За маршем наблюдали около семи тысяч человек, в частности, участники парадов 1941 года и 1945 года, военнослужащие, курсанты. Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин произнес торжественную речь.