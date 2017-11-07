Синоптики обещают затяжные дожди в Москве

Теплая погода с дождями, не характерная для ноября, придет в столичный регион. Погода начнет меняться в худшую сторону с приближением выходных. Будет пасмурно, днем в пятницу пойдет дождь. Одеться по погоде: несколько правил для любителей осенних прогулок

К столице приближаются североатлантические циклоны. В субботу или воскресенье начнутся затяжные осенние дожди. Температура воздуха в выходные будет 3–8 градусов, что выше климатической нормы на 5–6 градусов. Как отметили в центре погоды "Фобосе", "природа отправит нас в середину октября".

Как сообщалось ранее, на протяжении первых девяти месяцев 2017-го в целом ряде регионов мира была зафиксирована рекордно высокая температура. После своего завершения этот год должен занять второе место в рейтинге самых жарких лет.