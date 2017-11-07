Около половины граждан РФ довольны работой отечественной полиции

Около половины граждан России – 46 процентов – заявили, что довольны работой полиции.

Согласно данным опроса "Левада-центра", каждый третий россиянин – 34 процента – оценил деятельность полицейских негативно. Как сообщает сегодня издание "Известия", очевиден курс на увеличение количества людей, довольных работой сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что семь лет назад этот показатель составлял 27 процентов, а четыре года назад – уже 36 процентов.

Интересно, что трое из четырех граждан за последние два года обращались в полицию по тому или иному вопросу, причем реакция на проблему чаще казалась людям некачественной.