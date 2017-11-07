СМИ узнали, что Вайнштейн нанимал детективов, чтобы следить за актрисами

С помощью сыщиков американский продюсер Харви Вайнштейн пытался выяснить, кто из актрис намеревается обвинить его в домогательства, а также узнать, какие из этих случаев известны журналистам. Пушков назвал сексуальные скандалы в Голливуде апокалипсисом

Вайнштейн обращался в несколько частных компаний, специализирующихся на профессиональном сборе информации и ведении слежки. Одна из них под названием Black Cube, согласно информации журнала New Yorker, укомплектована бывшими агентами израильской службы внешней разведки "Моссад".

Некоторые из частных сыщиков, как отмечается, под вымышленными именами общались с объектами слежки, представляясь жертвами домогательств со стороны продюсера.

Продюсер Харви Вайнштейн, оказавшийся в центре​ скандала в связи с многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах, исключен из рядов Академии телевизионных наук и искусств США. ​Решение об этом было принято в понедельник, руководство академии проголосовало за пожизненное исключение Вайнштейна.