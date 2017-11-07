Колокольцев раскрыл подробности дела о лжеминированиях по всей России

Специалисты установили, что подавляющее большинство звонков о якобы заложенных бомбах поступили из-за рубежа через интернет-телефонию и производились с помощью специальных компьютерных программ-ботов.

Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев. При этом он не уточнил, из каких конкретно зарубежных государств приходят ложные сообщения об угрозах взрывов.

Колокольцев в интервью газете «Известия» отметил, что таким образом злоумышленники пытаются нарушить работу государственных учреждений в России и "посеять в обществе страх и чувство незащищенности". По словам Колокольцева, о результатах мероприятий и конкретных заказчиках будет сообщено дополнительно.

«Сейчас в силу специфики ситуации пока рано раскрывать все детали», — добавил министр.