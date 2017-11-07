В МЧС выпустили предупреждение для подмосковных водителей и пешеходов

В МЧС России во вторник, 7 ноября, выпустили предупреждение для подмосковных водителей и пешеходов.

Согласно данным ведомства, в Московской области утром будет туман с ухудшением видимости до 500 метров. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", около 10.00 дымка рассеется.

Отмечается, что водителям следует соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не забыть включить противотуманные фары. Пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными при переходе проезжей части. Кроме того, гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также астмой, советуют воздержаться от выхода на улицу.