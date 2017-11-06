Зюганов воздержался от извинений за свои слова о Ленине

Геннадий Зюганов не стал приносить извинения Рамзану Кадырову и другим россиянам, которые выступают против нахождения тела Владимира Ленина на Красной площади.

Ранее в понедельник глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале обращение к Зюганову, в котором призвал его извиниться за слова о том, что разговоры о захоронении основателя советского государства являются «болтовней». По словам Кадырова, данное высказывание продемонстрировало, что лидеру КПРФ безразлично мнение значительной части граждан России, выступающих за вынос Ленина из Мавзолея.

Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил, что необходимо уважать волю предков, принявших решение забальзамировать тело Владимира Ленина. Кроме того, руководитель КПРФ отметил, что Ленин захоронен по православным канонам.