Мягкий выход из темного места

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег САФОНОВ и министр курортов Крыма Вадим ВОЛЧЕНКО подвели некоторые итоги курортного сезона. Еще рассказали о том, насколько популярен отдых на полуострове среди иностранцев и что ждет крымчан и туристов этой зимой.

Ну, во-первых, курортный сезон этого года в Крыму можно считать успешным, уверяет глава Ростуризма. По данным на 27 октября, в республике отдохнули 4 миллиона 930 тысяч человек. Это немногим менее показателя прошлого года – на 200 тысяч отдыхающих. При этом Сафонов рассчитывает, что отставание удастся сократить до конца декабря.

Между тем, руководитель САФОНОВ назвал не совсем корректным сравнение показателей этого года с цифрами предыдущего, так как 2016-й был «совершенно уникальным» для туризма в России. Тогда, например, на рынке отсутствовали альтернативные конкурентные предложения, в частности, Турция. Если говорить о выборе россиян между полуостровом и заграничным курортом, то стоит отметить, что в этом году последнему отдали предпочтение 4 миллиона соотечественников.

В Крым же едут отдыхать не только россияне, но и жители других государств – стран Ближнего Востока, Европы, Америки. САФОНОВ говорит, что иностранцы активно посещают полуостров, несмотря на санкции. Отмечается также «серьезный поток» туристов из Украины, которых не останавливают создаваемые властью соседней страны препятствия.

Что касается предложений и популярности полуострова у россиян в зимние праздники, то пока делать выводы рано. Ело в том, что значительная часть туристов в ноябре лишь определяется с местом их проведения, отметил глава Минтуризма республики Вадим ВОЛЧЕНКО. Он пообещал, что курортное ведомство займется рекламой зимнего отдыха в республике.

«Закончив один ряд мероприятий, мы обязательно стартуем с информационной кампанией по специальным событийным новогодним предложениям. Это и рождественские гуляния, и ряд мероприятий, которые пройдут в объектах рекреации, и ценовые предложения», – сказал он.

Было озвучено даже одно из таких предложений: период после новогодних каникул хотят объявить в Крыму «сезоном здоровья». Эти праздники обычно проходят «достаточно тяжело» и насыщенно, говорит ВОЛЧЕНКО, поэтому и принято решение провести на полуострове ряд оздоровительных процедур, пишут "Аргументы недели - Крым".

Затронули ВОЛЧЕНКО с САФОНОВЫМ и вечную проблему теневых баз размещения. Сегодня в Крыму до 70% мест приходится на неорганизованных отдыхающих, в том числе и на теневой сектор. По разным подсчетам, в Крыму насчитывается от 2,5 до 4,5 незарегистрированных баз отдыха.

«Оборот средств, который там существует, это десятки миллиардов. На данный момент прямые поступления от зарегистрированных средств размещения действительно выросли, и это очень хороший экономический показатель. Но мы понимаем, что у нас существенный задел роста находится именно там», – заявил министр.

Стоит отметить, что рост прямых налоговых поступлений от туристской отрасли в бюджет Крыма за период с января по сентябрь составил 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В связи с вышесказанным правительство республики разрабатывает меры по так называемой амнистии незарегистрированных баз размещения в течение трех-пяти лет.

«Мягкий выход, движение навстречу друг другу», – заключил Вадим ВОЛЧЕНКО.