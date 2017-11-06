КПРФ заподозрила Кадырова в работе против России после его слов о Зюганове

В КПРФ отреагировали на обращение Рамзана Кадырова к лидеру партии Геннадию Зюганову по поводу захоронения тела основателя советского государства Владимира Ленина.

Ответ Кадырову некоторое время назад был опубликован в официальном аккаунте компартии в Twitter. Автор поста высказал мнение, что «атака на Ленина и Зюганова» свидетельствует либо о слабоумии, либо о работе против России.

Ранее в понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Геннадия Зюганова принести извинения на свои слова о «болтовне» о захоронении Владимира Ленина. Также в заявлении, выложенном в Telegram, Кадыров предположил, что Зюганов защищает тело Ленина, потому что впал в старческий маразм.