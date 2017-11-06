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Кадыров потребовал от Зюганова извинений за слова о перезахоронении Ленина

6 ноября 2017, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Кадыров потребовал от Зюганова извинений за слова о перезахоронении Ленина
фото: globallookpress.com

Рамзан Кадыров заявил, что лидеру КПРФ Геннадию Зюганову необходимо извиниться за его слова о перезахоронении Владимира Ленина.

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Некоторое время назад глава Чечни разместил в своем Telegram-канале пост, в котором призвал вынести тело основателя советского государства из Мавзолея. Зюганов отреагировал на данную публикацию и назвал разговоры о перезахоронении Ленина «болтовней», цель которой – дестабилизация ситуации в стране.

Рамзан Кадыров в своем ответе руководителю компартии обвинил его в пренебрежении мнением россиян, которые выступают против нахождения тела Ленина на Красной площади. По словам чеченского лидера, Зюганов должен принести извинения перед этими людьми, а также теми гражданами, чьи родственники пострадали от советской власти.

 

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