Кадыров потребовал от Зюганова извинений за слова о перезахоронении Ленина

Рамзан Кадыров заявил, что лидеру КПРФ Геннадию Зюганову необходимо извиниться за его слова о перезахоронении Владимира Ленина.

Некоторое время назад глава Чечни разместил в своем Telegram-канале пост, в котором призвал вынести тело основателя советского государства из Мавзолея. Зюганов отреагировал на данную публикацию и назвал разговоры о перезахоронении Ленина «болтовней», цель которой – дестабилизация ситуации в стране.

Рамзан Кадыров в своем ответе руководителю компартии обвинил его в пренебрежении мнением россиян, которые выступают против нахождения тела Ленина на Красной площади. По словам чеченского лидера, Зюганов должен принести извинения перед этими людьми, а также теми гражданами, чьи родственники пострадали от советской власти.