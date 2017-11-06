Чемпиона мира по кикбоксингу избили в Москве

Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой госпитализирован в одну из московских больниц с пробитой головой после драки с неизвестными. Спортсмен пообещал рассказать подробности ЧП позднее.

По информации журналистов, спортсмен не собирается обращаться по поводу случившегося в полицию. "Со мной все нормально, спасибо всем, кто переживает и пишет!", - рассказал чемпион в видеообращении.

Александр в 2005 году впервые завоевал титул чемпиона мира, который сумел защитить еще дважды. В 2006 году Липовой установил новый мировой рекорд по количеству нанесенных ударов по тренировочным лапам, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Сейчас Липовой занимается координацией спортивной деятельности в Национальном антинаркотическом союзе "Социальный лифт", а также возглавлят комиссию по спорту в социальной платформе "Единой России".