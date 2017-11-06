Власти рассказали о попытках Киева сорвать Форум друзей Крыма

Попытки Украины сорвать проведение Форума друзей Крыма, который начал свою работу в Ялте, оказались провальными. С таким заявлением выступил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. В Ялте встречаются друзья Крыма из 20 стран

Как отметил Мурадов, все приглашенные на форум прибыли, попытки Киева помешать проведению мероприятия закончились провалом. Что именно предпринималось Украиной, он не уточнил. Как Мурадов рассказал РИА Новости, делегации из многих стран приехали на полуостров, чтобы поддержать выбор крымчан жить в составе РФ, а также выступить за мир и против политики санкций.

Ранее сообщалось, что вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил о вскрытии планов по дискредитации полуострова. По его словам, план был разработан специальным центром под Киевом.

«Форум друзей Крыма» проходит 6-7 ноября в Ливадийском дворце.





