"Зыбучие пески" поглощают тротуарную плитку в Ростове

Жители Ростова-на-Дону заявили о том, что были удивлены низким качеством проведенных ремонтных работ на улицах города. Горожане не удивятся, если строители сошлются на то, что плитку засосали "зыбучие пески". Путин назвал модернизацию дорог стратегическим приоритетом России

Критике, в частности, подвергся тротуар на улице Пушкина, который обновили в текущем году – плитка попросту провалилась в грунт. Один из ростовчан подкрепил слова фотографией аварийного участка.

Остается только догадываться, что стало истинной причиной такого некачественного ремонта, при этом такие провалы в этом месте случаются не первый раз. Как считают граждане, "свои" в который раз продают городу стройматериалы, и "свои" же получают деньги за некачественную работу.

Думается, такие проблемы с ремонтом дорог, к сожалению, не только в Ростове.