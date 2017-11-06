"Зыбучие пески" поглощают тротуарную плитку в Ростове
6 ноября 2017, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Ростова-на-Дону заявили о том, что были удивлены низким качеством проведенных ремонтных работ на улицах города. Горожане не удивятся, если строители сошлются на то, что плитку засосали "зыбучие пески".
Критике, в частности, подвергся тротуар на улице Пушкина, который обновили в текущем году – плитка попросту провалилась в грунт. Один из ростовчан подкрепил слова фотографией аварийного участка.
Остается только догадываться, что стало истинной причиной такого некачественного ремонта, при этом такие провалы в этом месте случаются не первый раз. Как считают граждане, "свои" в который раз продают городу стройматериалы, и "свои" же получают деньги за некачественную работу.
Думается, такие проблемы с ремонтом дорог, к сожалению, не только в Ростове.