Ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, на которую было совершено нападение, вернулась в эфир.

Об этом в понедельник заявил главный редактор радиокомпании Алексей Венедиктов на своей страничке в социальной сети Twitter. Сама Фельгенгауэр в прямом эфире сообщила, что чувствует себя значительно лучше. Она подчеркнула, что реабилитационный период после тяжелой операции будет довольно длительным – около одного-двух месяцев.

Радиоведущая добавила, что ее лечащий врач "убьет" ее, если узнает, что она вернулась к работе, поскольку медики заявили, что ей нельзя нагружать голосовые связки.