Хабаровск заволокло дымом из Китая

В Хабаровский край вернулось задымление. Наибольшая задымленность будет наблюдаться в ближайшие сутки в центральных районах Хабаровского края, в Хабаровске, Бикинском, Вяземском районах, а также в районе им. Лазо.

По данным космического мониторинга и системы „Каскад“, отмечаются многочисленные термические аномалии на приграничных территориях КНР, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю. По данным МЧС на десять часов утра, уровень оксида углерода, то есть угарного газа, не превышает норму.

Распространению дыма способствуют погодные условия. По прогнозам синоптиков, 6 ноября станет самым теплым днем недели, осадков не предвидится. Ситуация улучшится к вечеру 7 ноября, когда изменится направление ветра.

Хабаровский край не первый год страдает от дыма лесных пожаров соседнего государства. В позапрошлом году в октябре наблюдалась подобная ситуация. Губернатор Хабаровского края ранее направлял обращение губернатору провинции Хэйлунцзян, в котором просил активней справляться со стихией.