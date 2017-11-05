Жителю Воронежской области, выигравшему в лотерею 506 миллионов рублей, лучше на время исчезнуть, так как ему неизбежно придется столкнуться с большим количеством желающих разделить с ним и его триумф, и деньги.

Так считает врач психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

Как он сказал РИА Новости, ему не удавалось в своей жизни столько выигрывать, поэтому трудно судить, как будет себя чувствовать победитель. Но явно "ему придется отбиваться от всевозможных родственников, просителей, знакомых, друзей и просто желающих получить долю своего пирога". Поэтому психиатр советует ему "даже как-то лечь на дно".

Психолог Артур Гараганов рассказал журналистам РЕН ТВ о том, как начинает себя вести человек, на которого сваливается огромная сумма денег, выигранных в лотерею. Сначала наступает состояние эйфории, но человек не всегда может понять, что ему делать. Он начинает тревожиться, бояться, тратить деньги на первостепенные нужды. "Если у человека был управленческий опыт, тогда намного проще", - рассказал Артур Гараганов.