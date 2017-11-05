Охранника «Массандры» осудят за кражу 700 литров напитка

Ялтинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении охранника филиала «Гурзуф» ФГУП «ПАО «Массандра» и его пособника.

Обвиняемые сливали из резервуаров завода вино, всего присвоив 700 литров напитка, пишут "Аргументы недели - Крым".

Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу. В свою очередь генеральный директор «Массандры» Янина ПАВЛЕНКО отметила, что данную информацию довели до всех восьми филиалов предприятия. Она также поблагодарила за работу службу безопасности предприятия и полицию.