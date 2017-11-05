В Ингушетии совершено нападение на пост ДПС

Неизвестный совершил самоподрыв на территории поста ДПС недалеко от села Яндаре в Ингушетии, в результате чего три человека получили ранения. В Назрановском районе введен правовой режим КТО.

Инцидент произошел около 18 часов по московскому времени. На блокпост прорвались четверо преступников, один из них совершил самоподрыв. Остальные злоумышленники попытались скрыться, устроив стрельбу, однако сейчас они заблокированы в 200-300 метрах от поста.

В Ингушской республиканской больнице ТАСС сообщили, что к ним были доставлены двое полицейских, один из которых скончался по дороге, а другой находится в реанимационном отделении в тяжёлом состоянии. Пятеро стражей порядка пострадали.