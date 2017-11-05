Пробка образовалась в Лефортовском тоннеле из-за затопления

В Москве на Третьем транспортном кольце вечером затруднено движение. Пробка образовалась на въезде в Лефортовский туннель. Под сводом туннеля на дорогу текут струи воды, поэтому водителям приходится сбавлять скорость.

Причиной, как передает «Интерфакс», является срабатывание в месте эвакуационного выхода нескольких пожарных кранов. В тоннеле работают ремонтники. После участка, который заливает вода, движение по Третьему транспортному кольцу более или менее свободное.

Водителей предупреждают, что лучше всего искать объезд.