Ксения Собчак попросила денег на избирательную кампанию

Ксения Собчак отмечает день рождения. Ей исполнилось 36 лет. Телеведущая, а с некоторых пор еще и кандидат на пост президента РФ, попросила у поклонников денег на избирательную кампанию.

Соответствующий пост светская львица опубликовала в микроблоге Instagram.

Собчак попросила подписчиков сделать ей на день рождения этот подарок - любую сумму, переведенную на ее банковский счет.

Также Собчак попросила всех своих почитателей «отметиться» на официальном сайте «Собчакпротиввсех», чтобы узнать примерное количество голосов для подписей.

Ранее бывший президент нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский отказался финансировать избирательную кампанию журналистки, телеведущей Ксении Собчак, объявившую о планах баллотироваться на пост президента РФ.