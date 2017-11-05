Имя жителя Воронежской области, выигравшего в лотерею 506 млн, не разглашается

Житель Воронежской области выиграл в лотерею 506 миллионов рублей. На что потратит такую огромную сумму денег счастливчик, сорвавший джек-пот лотереи, неизвестно. Имя новоиспеченного миллионера также не разглашается, сообщают воронежские СМИ

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что один из жителей Воронежской области выиграл в лотерею 506 миллионов рублей. Розыгрыш проходил на канале НТВ. Воронежец стал обладателем самого крупного выигрыша в лотерею в истории России.

В мае текущего года, возможно, житель Сочи был рекордсменом - выиграл более 364 миллионов рублей. Билет был куплен за 700 рублей с помощью мобильного приложения.