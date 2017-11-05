Эксперты дали советы автомобилистам для зимнего периода

Автомобильные эксперты поделились секретами о том, как упростить жизнь автолюбителей зимой. В первую очередь, по словам специалистов, необходимо осматривать автомобиль, прежде чем оставить ее на парковке.

Колёса машины не должны находиться в луже, иначе она может замерзнуть, из-за чего утром автомобиль не сдвинется с места.

При длительной езде обязательно вычищайте снежные «наросты» под колесными арками, поскольку при взаимодействии с холодом они могут превратиться в ледяные глыбы.

Эксперты рекомендуют выключить печку и проветрить салон перед парковкой — это поможет забыть о наледи на лобовом стекле.

К стеклу могут примёрзнуть дворники, поэтому эксперты советуют перед поездкой проверять дворники и при необходимости отделять их вручную. Отмечается, что в противном случае приводящий в движение дворники моторчик может перегореть.

После посещения автомобильной мойки, эксперты советуют смазать уплотнители дверей и замки, чтобы избежать их замерзания.