В Севастополе поймали угонщиков мусоровоза

В Севастополе задержаны угонщики мусоровоза. Оба имели судимость, им грозит срок лишения свободы до семи лет, сообщили в городском управлении МВД РФ.

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратилась 31-летняя жительница Севастополя. Она сообщила, что стала свидетельницей того, как неизвестные парни угнали мусоровоз, пишут «Примечания».

Оперуполномоченные уголовного розыска установили личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались 21-летний житель города, ранее судимый за угон автотранспорта и кражу, 19-летний житель, ранее судимый за имущественные преступления.

Как выяснилось, злоумышленники увидели машину, в кабине которой находились ключи, и угнали ее. Сотрудники полиции обнаружили автомобиль и вернули владельцу, пишут "Аргументы недели - Крым".

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.