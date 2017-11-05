Новый планетарий в Петербурге закрыли сразу после открытия из-за аншлага

В Санкт-Петербурге новый планетарий на набережной Обводного канала был открыт 3 ноября, а 4 ноября его уже закрыли. Самый большой в мире планетария был открыт в Петербурге в первый день праздничных выходных. И сразу - аншлаг.

Администрация планетария не справилась с потоком людей, сообщает портал 78.ru. Вчера его временно закрыли из-за наплыва посетителей.

Сегодня и завтра планетарий будет работать в тестовом режиме. На сайте планетария сообщается: "Всем, кто уже приобрёл билеты в планетарий и планирует посетить нас в ближайшие два дня, будет предоставлено дополнительное двукратное посещение любой из программ планетария в течение года".

Планетарий №1 с диаметром купола 37 метров располагается в здании крупнейшего старинного газгольдера России. Он может попасть в Книгу рекордов Гиннеса.