Прокуратура РТ выявила незаконые методички по изучению татарского языка

Прокуратура Республики Татарстан провера проверку и обнаружила незаконные методички для преподавания татарского языка в школах. Республиканское надзорное ведомство потребовало отозвать неразрешенные методические рекомендации.

Представитель прокуратуры Татарстана Руслан Галиев разъяснил, что выявлены методички, несоответствующие федеральному законодательству с примерными вариантами учебных планов для образовательных организаций Республики, подготовленные региональным минобрнауки 3 ноября 2017 года.

Прокуратура подготовила в адрес премьер-министра Татарстана представление. Положено незамедлительно отзыввать эти методических рекомендаций, сообщает ТАСС.

По словам Галиева, речь идет о навязывании изучения предмета.