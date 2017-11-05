На Украине ищут бросивших ночью гранаты в полицейских в Днепре
5 ноября 2017, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]
В Днепропетровской области Украины введён план перехват «Сирена» после того, как в ночь с 4 на 5 ноября в полицейских, которые приехали на вызов из-за ограбления квартиры, бросили гранаты.
В результате ранения получили пятеро полицейских. По данным днепропетровской полиции, в Днепре полицию вызвали минувшей ночью из-за кражи в квартире. Полицейские выехали по вызову и обнаружили подозреваемых. Но злоумышленники начали сопротивляться, применили, предварительно, гранаты Ф-1 и РГД-5, и огнестрельное оружие.
Четверо полицейских получили многочисленные осколочные ранения от взрыва гранаты. Патрульный получил касательное ранение руки. Открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.
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