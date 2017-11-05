На Украине ищут бросивших ночью гранаты в полицейских в Днепре

В Днепропетровской области Украины введён план перехват «Сирена» после того, как в ночь с 4 на 5 ноября в полицейских, которые приехали на вызов из-за ограбления квартиры, бросили гранаты.

Неизвестные обстреляли в Харькове автомобиль, водитель погиб

В результате ранения получили пятеро полицейских. По данным днепропетровской полиции, в Днепре полицию вызвали минувшей ночью из-за кражи в квартире. Полицейские выехали по вызову и обнаружили подозреваемых. Но злоумышленники начали сопротивляться, применили, предварительно, гранаты Ф-1 и РГД-5, и огнестрельное оружие.

Четверо полицейских получили многочисленные осколочные ранения от взрыва гранаты. Патрульный получил касательное ранение руки. Открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

"Аргументы недели" писали, что в центре Харькова обстрелян автомобиль.