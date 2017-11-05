Ученые провели исследование и выяснили, что чувствуют умершие

Группа ученых под руководством профессора Нью-йоркского университета Сэма Парниа провела исследования и выяснила, что чувствуют умершие люди. По данным ученых, сердце человека умирает, а мозг еще некотрое время продолжает работать. И человек осознает, что он умер и все понимает и слышит.

Команда ученых из Медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете в течении нескольких лет наблюдает за состоянием умирающих и анализировала признания пациентов, которые пережили клиническую смерть. Некоторые из пациентов рассказали, что во время клинической слышали и даже что-то понимали, что говорят про них медики.

Ученые заключили, что даже после официального подтверждения смерти, после остановки сердца, мозг какое-то время остается активным. Большинство людей могут понимать, что они умерли, но тело не слушается, даже если бы человек хотел подать сигнал.

Американские исследователи доказали, что остановка сердца является первой фазой смерти человека.