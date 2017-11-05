Пассажиры высказались о новых правилах провоза ручной клади в самолетах

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков прокомментировал вступившие сегодня в силу правила перевоза ручной клади. По новым правилам, бесплатного в ручной клади можно провозить не более пяти килограммов на одного пассажира.

По словам лидера Союза пассажиров, "для тех пассажиров, которые летают по безбагажному тарифу, гарантирование их прав на бесплатный провоз ручной клади и вещей при пассажире полезно, - передает RT.

Но, как отметил Янков, в законодательстве остаются некоторые недоработки. По его мнению, необходимо установить минимальный размер ручной клади. Максимальный размер ручной клади устанавливается исходя из типов самолетов.

Янков считает, некоторые авиакомпании в погоне за дополнительными сборами с пассажиров устанавливают уменьшенный размер допустимой ручной клади.