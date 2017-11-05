На Красной площади началась репетиция парада (ВИДЕО)

В Москве в воскресенье проходит генеральная репетиция торжественного марша в честь парада 1941 года. На трибунах Кремля - ветераны. Легендарный парад 7 ноября 1941 года длился всего 25 минут, но по силе воздействия на ход событий историки приравняли его к важнейшей военной операции.

Этот парад поднял тогда боевой дух народа. В параде примут участие воспитанники кадетских школ. Военнослужащих Московского гарнизона облачились в форму той эпохи. В руках у каждого образцы стрелкового оружия тех лет. У стен Кремля устроена импровизированная выставка бронетанковой техники, - передает Первый канал.

Сегодня с утра в связи с проведением репетиции Парада в центре Москвы ограничено автомобильное движение.

На площади Васильевский спуск и на Большом Москворецком мосту до 13:00 перекрыта крайняя правая полоса с обеих сторон. До 13:00 мск закрыто движение по Ильинке — от Старой площади до Красной.

Парад состоится 7 ноября в 10:00.