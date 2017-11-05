В Париже открылся ресторан только для нудистов. Без окон

Во Франции открылся первый ресторан только для нудистов. Ресторан O’Naturel ("Природа") открылся во французской столице - Париже. Окна в ресторане вообще закрыты. Прохожие с улицы не смогут разглядеть раздевшихся посетителей.

Ресторан рассчитан на 40 человек. При входе посетитель полностью разоблачается, снимает с себя всю одежду и сдаёт её в гардероб, пишет Daily Mail. Средний счёт за обед составляет около 30 евро. О меню издание не пишет.

Первыми открытие ресторана в минувший четверг посетили члены Парижской ассоциации нудистов.

Ранее было известно о нудистских пляжах.