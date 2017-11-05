Емельяненко сочинил стихотворение, посвященное Путину

Александр Емельяненко - известный российский боец смешанных единоборств, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо - сочинил стихотворение, посвященное президенту РФ Владимиру Путину.

Титулованный спортсмен записал стихотворение в своём исполении на видео и выложил видеозапись в сети. Хоккеист Овечкин объявил о создании Putin’s team - "команды Путина"

"Мы гордимся нашим Президентом,

Мы гордимся Путиным всегда!

Он быстрее, выше всех, сильнее,

Он как путеводная звезда!

Я вперёд за нашим президентом,

И в огонь, и в воду побегу,

Он помог России встать с коленей,

Вытащил он за уши страну!

С Вами я, Владимир Путин,

Ночью сплю спокойно, не страшась,

Что придут к нам завтрашние будни,

И никто не вступится за нас.

Продолжайте править нашим миром,

Для России Вы и воздух, и вода,

Знамя Вы, герой для всей России,

Мы пойдём за Вами до конца!"

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин ранее выступил с инициативой созданиия общественного движения "Команда Путина" (Putin Team).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что предложение Овечкина понравилось.