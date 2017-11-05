Емельяненко сочинил стихотворение, посвященное Путину
5 ноября 2017, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]
Александр Емельяненко - известный российский боец смешанных единоборств, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо - сочинил стихотворение, посвященное президенту РФ Владимиру Путину.
Титулованный спортсмен записал стихотворение в своём исполении на видео и выложил видеозапись в сети.
"Мы гордимся нашим Президентом,
Мы гордимся Путиным всегда!
Он быстрее, выше всех, сильнее,
Он как путеводная звезда!
Я вперёд за нашим президентом,
И в огонь, и в воду побегу,
Он помог России встать с коленей,
Вытащил он за уши страну!
С Вами я, Владимир Путин,
Ночью сплю спокойно, не страшась,
Что придут к нам завтрашние будни,
И никто не вступится за нас.
Продолжайте править нашим миром,
Для России Вы и воздух, и вода,
Знамя Вы, герой для всей России,
Мы пойдём за Вами до конца!"
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин ранее выступил с инициативой созданиия общественного движения "Команда Путина" (Putin Team).
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что предложение Овечкина понравилось.